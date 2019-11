Alles für die Kinder- und Jugendarbeit in den evangelischen Kirchengemeinden: der Erlös aus dem Lingener Adventskalender. Foto: Christiane Adam

Lingen. In knapp vier Wochen beginnt die Adventszeit. Bereits in den letzten sieben Jahren hat der Lingener Adventskalender der fünf evangelischen Gemeinden der Stadt die Zeit, in der wir aufs Christkind warten, bereichert. Auch in diesem Jahr haben sich die lutherischen Trinitatis-, Johannes-, Christus- und Kreuzkirchengemeinden mit der evangelisch-reformierten Gemeinde zusammengetan und den achten Lingener Adventskalender herausgebracht.