Reformationstag einmal anders: Deutschlehrer der Berufsbildenden Schulen Lingen und Schulpastor Gernot Wilke-Ewert organisierten einen Poetry Slam, zehn Schüler und die beiden Vorjahresgewinner begeisterten mit ihren Texten mehr als 300 Mitschüler. Foto: BBS Lingen

Lingen. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirche in Wittenberg angeschlagen haben und hat damit die Reformation der Kirche eingeleitet. An den drei Berufsbildenden Schulen an der Beckstraße in Lingen haben sich Schüler im Rahmen eines Poetry Slams mit diesem Tag beschäftigt.