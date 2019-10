Lingen. Mit der Deportation jüdischer Mitbürger ist 1941/42 das Bestehen der vor 150 Jahren gegründeten Jüdischen Gemeinde Lingen abrupt und gewaltsam beendet worden. An diese Geschichte und die heutige Bedeutung jüdischen Lebens wurde am Reformationstag in einem Festakt auf der Wilhelmshöhe gedacht.

Wie sähe das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Lingen heute wohl aus, wenn es den Holocaust mit sechs Millionen ermordeten Juden, Vertreibung und in Schutt und Asche gelegten Synagogen nicht gegeben hätte? „Es lohnt sich, an einem solchen Tag einmal darüber nachzudenken“, mahnte der Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Osnabrück, Michael Grünberg aus Sögel. Zudem freute er sich, dass zu dem Festakt 150 Jahre nach der Gründung der Jüdischen Gemeinde Lingen im Jahre 1869 deutlich mehr als 100 Bürger zur Wilhelmshöhe gekommen sind.

Seine auch für das Emsland zuständige Gemeinde, die Stadt Lingen und das Forum Juden-Christen hatten dazu eingeladen. Vor allem den Mitgliedern des Forums dankte Grünberg dabei für den „unermüdlichen Einsatz“ bei der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit. Seine hohe Wertschätzung der Arbeit des Forums brachte Grünberg zum Ausdruck, indem er dem Forums-Vorsitzenden Heribert Lange eine Thora überreichte. Dies ist eine handgeschriebene Rolle aus Pergament mit dem unpunktierten hebräischen Text der fünf Bücher Mose, aus der in jüdischen Gottesdiensten gelesen oder mehr vorgesungen wird.

"Wir sind überwältigt." Heribert Lange vom Forum Juden-Christen im Altkreis Lingen nach der Übergabe einer Thora durch den Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Osnabrück, Michael Grünberg

Ein lang gehegter Wunsch des Forums ist damit in Erfüllung gegangen. "Wir sind überwältigt", dankte ihm der sichtlich gerührte Forums-Vorsitzende unter dem Beifall der Festgäste. Im Gedenkort Jüdische Schule soll die Thora künftig als Dauerleihgabe in einem würdigen Rahmen aufbewahrt werden.

„Diese Thora ist nicht mehr koscher. Dies ist der Fall, wenn eine Thora beschädigt oder auch nur ein Buchstabe nicht mehr zu lesen ist. In einem solchen Fall darf eine Thora im Gottesdienst nicht mehr genutzt, muss aber weiter sehr respektvoll behandelt werden“, erklärte Grünberg. Bis vor einigen Jahren sei diese „mehr als 100 Jahre alte Thora“ in der aktuell rund 1000 Mitglieder zählenden Gemeinde auch in Gottesdiensten genutzt worden.

Auf die heute in vielen Regionen wieder bestehende gegenseitige Wertschätzung zwischen Christen und Juden ging auch der Festredner des Tages, Andreas Nachama, ein. "Zwischen Christen und Juden gibt es heute wieder einen aktiven Dialog", erklärte der Historiker, jüdische Vorsitzende des Gesprächskreises Juden und Christen beim Zentralkomitee der Katholiken und noch bis Ende November im Amt befindliche Direktor der Stiftung Topographie des Terrors. Rund 80 christlich-jüdische Gesprächskreise gebe es aktuell bundesweit.

Laut Nachama gibt es aber auch "Wolken am Himmel" und erinnerte an "irritierende" Aussagen des früheren Papstes Benedikt. Zudem mahnte er bei Rechtsbrüchen ein konsequentes Handeln des Rechtsstaates an: "Es darf nicht sein, dass der Mann, der im Oktober vor der Synagoge in Berlin-Mitte mit einem Messer auf die Mitarbeiter des Objektschutzes zugelaufen war am nächsten Morgen schon wieder frei gelassen wird."

"Das war nicht nur ein Anschlag auf eine Synagoge, sondern auf unsere Gesellschaft." Andreas Nachama, Direktor der Stiftung Topographie des Terrors, zum Anschlag in Halle.

Zugleich erinnerte er an die Vorkommnisse in Halle: "Das war nicht nur ein Anschlag auf eine Synagoge, sondern auf die ganze Gesellschaft. Wenn eine Minderheit in unserem Land bedroht wird, egal welche, wird die ganze Gesellschaft bedroht. Dem entgegenzutreten ist ein Auftrag für uns alle."

Für die Worte des Festredners und auch das große Interesse am Festakt bedankte sich Lange: "Ich werte das als Bekenntnis zu unserer Arbeit. Wir wollen weiter an der Versöhnung zwischen den Menschen und Religionen arbeiten." Vielleicht gebe es ja einmal auch wieder eine jüdische Gemeinde in Lingen. Diese Hoffnung äußerte der Gründer des Arbeitskreises Judentum-Christentum, Josef Möddel. "Es gibt die Jüdische Schule, der Vorplatz ist neu gestaltet und das Forum ist sehr aktiv. Das hätten wir bei der Gründung kaum zu hoffen gewagt."

Die Geschichte der Jüdischen Gemeinde Lingen hatte zuvor der Stadtarchivar Dr. Mirko Crabus skizziert und der Kantor der Jüdischen Gemeinde Osnabrück, Baruch Chauskin, hatte die Veranstaltung musikalisch eindrucksvoll umrahmt.