Lohne. Lotta Schulze und Martin Machnik aus Lingen sowie Marco Hüsing aus Spelle sind Hauptgewinner der Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ der AOK und dems Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).

Sie zählen zu den über 2000 Radlern, die im Emsland und der Grafschaft Bentheim während der Sommermonate in die Pedalen traten und es auch weiterhin machen werden. Während der Feierstunde in der Landwehr-Akademie in Lohne konnte Petra Menger von der AOK Lingen jetzt 154 Teilnehmer begrüßen und 13 Gewinner auf die Bühne bitten.

Unternehmen aus den beiden Landkreisen hatten Preise im Wert vom von mehr als 12.000 Euro gestiftet, um die Radler für ihre Ausdauer zu belohnen. „Sie alle sind Gewinner, haben etwas für ihre Gesundheit und die Umwelt getan“, betonte Petra Menger. Einige Pendler sind seit Beginn des Wettbewerbs vor 16 Jahren aus Überzeugung dabei. Aber auch Neulinge merken schnell, dass ihre Fitness steigt. „Genau das ist unser Ziel“, sagt Petra Menger. Radfahrer seien echte Champions im Berufsverkehr und würden stressfreier in den Arbeitsalltag starten.

Lotta Schulze aus Lingen betritt als erste Gewinnerin die Bühne, erhält eine Smartwatch im Wert von 180 Euro, gespendet von der Horstmann Gruppe aus Nordhorn. Marco Hüsing erhält einen Gutschein in Höhe von 250 Euro vom Unternehmen 2 Rad Korth in Lingen. Auf ein ganzjähriges, morgendliches Frühstück, darf sich Martin Machnik freuen, denn der Stadtkiosk Julius Frilling spendete eine Frühstücksflatrate in Höhe von 300 Euro.



Alle radeln täglich bei Wind und Wetter zwischen vier und acht Kilometer zu ihrer Arbeitsstelle und nach Hause zurück. „Ist schon schön, wenn man stressfrei an den im Stau stehenden Autos vorbeifahren kann“, sagt Lotta Schulze, die im dritten Jahr an der Aktion teilnimmt und weiter radeln wird.

Marco Hüsing nimmt ebenfalls seit mehreren Jahren an der Aktion teil und gewann nun zum ersten Mal. „Innerhalb von Spelle fahre ich und empfinde die Strecke als erholsam“, erzählt er. Auch andere Kollegen im Unternehmen Krone hätten mitgemacht und seien durch den Betriebsrat darauf aufmerksam gemacht worden. Für Marco steht fest: „Ich radle auch weiterhin für meine Gesundheit und die Umwelt.“

Täglich mit dem Rad zur Arbeit im Lingener Unternehmen Kampmann fährt auch Martin Machnik. „Ich freue mich sehr über die Frühstücksflatrate in Höhe von 300 Euro und werde jetzt auf dem Hin- oder Rückweg an der Schillerstraße meinen Kaffee trinken und das Brötchen essen“, sagt er lachend. Gut acht Kilometer sind es täglich, die Martin von Laxten kommend zurücklegt, „und somit passt das ganz wunderbar“, erzählt er.

Große Freude bei allen Gewinnern, die ihre Preise ins nördliche und südliche Emsland sowie in die Grafschaft Bentheim nach Hause fahren. Tobias Masselink aus Itterbeck darf nun als Hauptpreisgewinner ein Fischer E-Bike im Wert von 1700 Euro sein Eigen nennen.