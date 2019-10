Lingen. Am frühen Donnerstagmorgen sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Lingener Stadtteil Laxten ausgerückt. Ausgelöst hat den Einsatz ein 22-Jähriger, der sich zu früher – oder später – Stunde eine Pizza in den Backofen geschoben und diese zu lange darin gelassen hat.

