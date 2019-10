Der 17-jährige Brasilianer Lucas Dias sollte eigentlich nur drei Monate in Lingen bleiben. Jetzt ist er auf der Suche nach einer Gastfamilie hier, die ihn weitere neun Monate aufnehmen möchte. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Seit Mitte August lebt der 17-jährige Brasilianer Lucas Dias bei einer Gastfamilie in Lingen-Laxten. Sein Aufenthalt dort war bis Mitte November geplant - dann sollte es zu einer anderen Familie irgendwo in Deutschland weitergehen. Doch mittlerweile gefällt es Lucas in Lingen so gut, das er gerne hierbleiben möchte.