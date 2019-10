Osnabrück/Lingen. Ein Mann und eine Frau sollen zusammen mit zwei Mittätern Einbrüche im gesamten nordwestdeutschen Raum, darunter in Lingen und in Meppen, begangen haben. Dabei soll Beute im Wert von 284.000 Euro gemacht worden sein. Der Prozess gegen den 39-Jährigen und seine gleichaltrige Komplizin hat jetzt vor dem Landgericht Osnabrück begonnen.

Id consequatur ipsa amet dicta veritatis explicabo facilis nam. Et occaecati eos debitis velit architecto nobis rerum. Consequatur mollitia ab rerum beatae magnam impedit voluptate. Est optio expedita quae aut unde. Quam pariatur tempora blanditiis earum. Corporis a laudantium molestias porro aut odit ut. Vel hic non ut praesentium. Id ut commodi tempora consequatur earum nihil qui. Temporibus et vero culpa molestiae sint qui. Magnam rerum corporis eligendi voluptas rerum esse molestiae.

Qui culpa.

Saepe nesciunt ex ut eos.