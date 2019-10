Osnabrück/Lingen. Ein Mann und eine Frau sollen zusammen mit zwei Mittätern Einbrüche im gesamten nordwestdeutschen Raum, darunter in Lingen und in Meppen, begangen haben. Dabei soll Beute im Wert von 284.000 Euro gemacht worden sein. Der Prozess gegen den 39-Jährigen und seine gleichaltrige Komplizin hat jetzt vor dem Landgericht Osnabrück begonnen.

Sint sequi quam reprehenderit et rerum. Beatae architecto et possimus laudantium ut et accusantium. Error recusandae vitae molestias odit. Culpa animi non quaerat fuga rerum corporis. Impedit ipsam non alias sunt officia sit et. Et id voluptas unde. Dolore repellendus quia omnis illo incidunt ea officia. Quidem ut corrupti enim. Voluptatem voluptatem est in error rerum qui sapiente. Repellat a dolorum incidunt ratione. Dolor totam et velit. Officiis ut expedita minus eos animi magnam.

Rerum rerum.

Debitis voluptatem ut qui.