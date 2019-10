Die Lingener Grünen schlagen vor, dass die Fahrt mit dem "Lili"-Bus an den vier Adventssamstagen kostenlos sein soll. Foto: Wilfried Roggendorf

Lingen. Die Lingener Grünen schlagen in einem Brief an Oberbürgermeister Dieter Krone vor, an den vier Adventssamstagen die Fahrt mit dem "Lili"-Bus in Lingen kostenfrei zu machen.