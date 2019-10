Weltweiter Funkbetrieb: Pfadfinder aus Lingen nahmen am „Jamboree on the air 2019“ teil. Foto: Lingener Funkamateure

Lingen. Gemeinsam mit den Lingener Funkamateuren des Deutschen-Amateur-Radio-Clubs (DARC) haben Lingener Pfadfinder an der weltweiten Pfadfinderveranstaltung „Jamboree on the air“ teilgenommen.