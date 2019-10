Wo Liebe ist und Güte, da wohnt Gott - Exzellentes Konzert mit Musik von Maurice Duruflé in St. Bonifatius Lingen. Foto: Peter Löning

Lingen. Eine Hommage an Maurice Duruflé, so hätte man das jüngste Konzert des Kammerchor Emsland in Lingens St. Bonifatius Kirche nennen können, das sei aber sicherlich nicht im Sinne des Komponisten. Dieser nähme sich selbst stets eher zurück. So gab es Kantor Balthasar Baumgartner bei seiner Begrüßung kund.