Proteste in Lingen gegen Atomkraftwerk und Brennelementefabrik CC-Editor öffnen

Das Atomkraftwerk in Lingen. Foto: dpa

Lingen. Mit der Forderung nach einer Schließung der Brennelementefabrik und des Atomkraftwerks in Lingen wollen sich am Samstag ab 12 Uhr bis zu 700 Atomkraftgegner in Lingen zu einer Demonstration versammeln.