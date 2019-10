Es gibt Menschen, die in ihrer Wohnung vereinsamen und Hilfe brauchen. Foto: dpa

Lingen. Bernd Koller* hatte sich in seiner Wohnung in der Stadt regelrecht verschanzt. Er verließ sie nur, wenn es sich absolut nicht vermeiden ließ, zum Einkaufen zum Beispiel. "Schon der Gang zum Mülleimer nach draußen war ein Problem", beschrieb er die Folgen einer schweren Depression. Die hat er zu einem großen Teil überwunden – auch dank eines speziellen Angebotes des SKF in Lingen.