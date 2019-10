19 anwesende Jubilare der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie wurden für ihre 25 bis 60--jährige Mitgliedschaft geehrt. Für seine 70-jährige Mitgliedschaft wurde Karlheinz Geile ganz besonders geehrt und ausgezeichnet. (vorne mit Urkunde). Foto: Johannes Franke

Emsbüren. Karlheinz Geile aus Salzbergen ist jetzt für 70-jährige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft geehrt worden. In einer Feierstunde in Emsbüren sind darüber hinaus weitere 30 Gewerkschaftsmitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit und Treue geehrt worden.