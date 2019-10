Lingen. Die Ladenstraße des Lookentor in Lingen verwandelt sich vom 30. Oktober bis 2. November in ein Mekka für Gamer. Über die gesamten Tage wird ein eSport-Turnier ausgetragen. Darüber hinaus wird „MegaBit“, der Deutsche Meister der Virtual Bundesliga (VBL), wird vor Ort sein. Ebenso wie die eSport-Abteilung des SV Meppen.

Das hat jetzt die Klaas Management GmbH als Betreiber des Lookentores mitgeteilt. Auch wenn eSport (noch) nicht als offizieller Sport anerkannt ist, steigt seine Beliebtheit zunehmend. Die Anzahl der „Zocker“ in der Bevölkerung wächst stetig. Die Kinder, die mit Atari, Amiga und Nintendo, in den 80er Jahren, erste Spieleerfahrungen gesammelt haben sind nun selbst erwachsen und lassen das spielen nicht sein, ist der Veranstalter überzeugt. Nach dessen Angaben hat sich die Spielebranche in den vergangenen Jahren, noch vor der Film- und der Musikindustrie, zum umsatzstärksten Consumer-Markt der Welt entwickelt. Über Vier Milliarden Euro würden, allein in Deutschland, jährlich umgesetzt.

Direkt zum Auftakt des Events wird sich „MegaBit“, der amtierende deutsche Meister der VBL, in einem „Beat the Pro“ Hobbyspielern stellen und Autogramme geben. Noch am selben Tag startet das dreitägige FIFA20-Turnier. Dieses organisiert das Klaas-Management in Zusammenarbeit mit der eSportsEvent GmbH aus der Schweiz. Parallel hierzu wird es weitere Spielestationen, unter anderem einen Rennsimulator und Merchandise-Stände geben.

Vor dem Finale des Turniers, am 2. November wird sich der eSport-Kader des SV Meppen ebenfalls in einem „Beat the Pro“ den Hobbyzockern stellen.

Interessierte können sich unter www.lookentor.de/gaming zu dem Turnier anmelden.