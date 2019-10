Lingen. Wenn beim Benefizkonzert zugunsten des Kinderschutzbundes Lingen und Meppen am 11. Januar 2020 in der Lingener Emslandarena die Bands Revoice, die Dirty Fingers, NOBC, Hörbar und Acoustic Steel spielen, werden sie mindestens eine Zuhörerin aus Hannover haben: Prof. Annika Schach, seit 2017 Beisitzerin im Landesvorstand des Kinderschutzbundes, wird von dort anreisen.

