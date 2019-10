Dr. Ludger Stauff, Prof. Rainer Hoffmann, Ursula Beckermann (Ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung), Petra Menger (Pressesprecherin der AOK) sowie Dr. Martin Kruse (von links) freuen sich auf viele Interessierte am Herzseminar. Foto: Bonifatius-Hospital

Lingen. Die bundesweiten Herzwochen haben in diesem Jahr das Motto „Plötzlicher Herztod – wie kann man sich davor schützen?" Am Montag, 4. November, findet eine Infoveranstaltung der Deutschen Herzstiftung in Kooperation mit dem Bonifatius-Hospital, niedergelassenen Kardiologen und der Volkshochschule Lingen, unterstützt von der AOK Lingen, statt.