Wo komme ich her? Wer waren meine Vorfahren? Um diese Fragen und das für die Beantwortung notwendige Handwerkszeug geht es bei der Ahnen- und Bücherbörse der Emsländischen Landschaft und ihrem Arbeitskreis Familienforschung am 25. Oktober 2019 in Halle IV in Lingen. Foto: Carsten van Bevern

Lingen. Moderne Medien, zahlreiche Datenbanken und vielfältige Recherchemöglichkeiten erleichtern heute die Suche nach Vorfahren. Eine Möglichkeit zum Austausch und viele Tipps auch für angehende Familienforscher gibt es am Freitag, 25. Oktober, bei der fünften Ahnen- und Bücherbörse in Halle IV in Lingen.