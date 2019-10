Lingen. Der "Circus Olympia" kommt am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Oktober, zum Gemeinschaftshaus nach Holthausen-Biene. Der "Circus Olympia" gehört nach eigenen Angaben in Norddeutschland zu den größten Circusunternehmen und bietet ein umfangreiches Programm.

Der "Circus Olympia" bietet ein Programm mit Luftakrobaten, Artisten in der Manege, Clowns, Reitern auf Pferderücken und Tierdressuren. Zudem zeigt der "Circus Olympia" Kamele, exotische Rinder und Wasserbüffel sowie eine Karawane mit Lamas. Eine Dressur mit dem laut Circus kleinsten Pony der Welt ist immer eine Besonderheit für die Kinder. Unter anderem werden Hunden, welche übereinander springen und andere Kunststücke, vorführen. Friesenhengste (Barockpferde) und andere Pferderassen präsentiert Robert Lauenburger. Die Tiere sind der besondere Stolz des "Circus Olympia". Lavinia aus Holland zeigt sich am fliegendem Fischnetz. Eine Tempo-Jonglage wird von Don Alejandro aus Spanien präsentiert. Russische Jockeyreitkunst und die Clowns Bimbo, Peppo und Co. stehen ebenso auf dem Programm. Am russischen Trapez präsentiert sich für die Besucher Virginia. Das zweistündige Programm steht unter dem Motto "Internationale Reise durch die weite Circuswelt" und ist das aktuelle Motto 2019 voller Attraktionen, vielen Highlights und Tierdressuren.

Kartenverkauf und Vorstellungsbeginn

Vorstellungen sind am Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 14 Uhr. Am Sonntag ist Familientag. Dabei zahlen Erwachsene für alle Plätze Kinderpreise. Karten sind an beiden Tagen von 11 bis 12 Uhr und ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Kasse erhältlich. Die Tierschau kann nur in der Pause der Vorstellungen besichtigt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite "Circus Olympia" oder unter Tel. 0174 6641615. Dort werden auch Reservierungen entgegengenommen.