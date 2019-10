Lingen. In der Lingener Wilhelmshöhe sind jetzt erstmals Kaufleute zum Forum "LingenHandel(t)" zusammen. Es kam laut einer Mitteilung von Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) zu einem regen Austausch über diverse Ideen für die Lingener Handelslandschaft.

Eingeladen hatte LWT als Interessenvertretung des Handels. Über 30 Kaufleute waren der Einladung der beiden neuen Vorstandsmitglieder Dirk Iserlohe und Stefanie Neuhaus-Richter gefolgt. Viel diskutiert wurde unter anderem über das neue Einzelhandelskonzept für den ganzen Standort Lingen aber auch über den Masterplan Innenstadt, mit dem ein zukunftsfähiges Konzept für eine lebendige, moderne Innenstadt entwickelt werden soll. „Uns ist es dabei wichtig, die Stimmung und Vorschläge der Lingener Einzelhändler zu kennen und zu bündeln“, sagt Stefanie Neuhaus-Richter. Die Einzelhändler kamen ihrem Wunsch nach und formulierten teils konkrete Anliegen. Dabei standen Verkehrskonzepte, Abgrenzung zum Onlinehandel aber auch verstärkte Zusammenarbeit untereinander auf den Wunschlisten der Kaufleute.

Professioneller aufstellen

Hier setzt auch das Projekt „LingenLiefert“ an, das zum kommenden Weihnachtsgeschäft wieder verstärkt belebt werden soll und an dem sich in Zukunft auch Händler außerhalb der unmittelbaren Innenstadt beteiligen können. LWT-Geschäftsführer Jan Koormann kündigte zudem an, das Projekt durch die Akquise von Fördergeldern in Zukunft professioneller aufstellen zu wollen. Einig waren sich die Kaufleute auch darin, dass der Lingener Einkaufsgutschein in das digitale Zeitalter überführt werden solle. Die derzeit angebotene rein analoge Variante sei zwar ein Erfolgsmodell mit jährlich wachsenden Umsatzzahlen, eine digitale Version könne aber deutliche Mehrwerte bringen. Derzeit werden bei der LWT verschiedene Gutschein- und Stadtkarten-Modelle geprüft.

Forum zukünftig halbjährlich

Ebenfalls auf positive Resonanz bei den Händlern traf der Rückblick auf die verkaufsoffenen Sonntage dieses Jahres. Insbesondere das Konzept „Stadt in Kinderhand“ mit über 45.000 Besuchern in der Innenstadt habe sich erneut bewährt. Deutliche Kritik gab es trotzdem an der derzeitigen Gesetzgebung für die verkaufsoffenen Sonntage. Der Wunsch der Händlerschaft ist hier eindeutig: einheitliche und rechtssichere Termine für verkaufsoffene Sonntage, die dann wieder für das gesamte Stadtgebiet und nicht nur in einzelnen Quartieren gelten. Am Ende des rund dreistündigen intensiven Austauschs zeigte sich LWT-Vorsitzender Dirk Iserlohe zufrieden mit dem Verlauf des Abends: „Ich hatte die Hoffnung auf einen offenen Dialog in konstruktiver Atmosphäre, das ist uns sehr gut gelungen“, sagte Iserlohe, der den Abend als Auftakt für eine neue, intensivere Zusammenarbeit der Einzelhändler in Lingen sieht. Abschließend einigten die Kaufleute sich, das Forum "LingenHandel(t)" künftig halbjährlich stattfinden zu lassen.