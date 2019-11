Lingen. Gegen den Klimawandel demonstriert hat Anne Schierenbeck auch schon. Das war 2009 bei der Klimakonferenz in Kopenhagen – sieben Jahre, bevor sie Professorin für Energiemanagement am Campus Lingen wurde. Jetzt unterstützt die Professorin die Fridays-for-Future-Bewegung in Lingen.

Umwelt und Klimaschutz sind Themen, mit denen sich Schierenbeck schon lange bes¬chäftigt: Sie hat Umwelttechnik studiert, 2002 mit einer Arbeit über industrielle Abwasserreinigung an der Universität Bremen promoviert. Bis 2008 war die heute 50-Jährige als Energiereferentin für den BUND-Landesverband Bremen tätig und gründete danach ein eigenes Ingenieurbüro, unter anderem mit dem Schwerpunkt Energiemanagement. Im Juni 2011 zog Schierenbeck für die Grünen in die Bremische Bürgerschaft ein. Dieses Mandat legte sie nach ihrer Berufung zur Professorin nieder.

Die Katastrophe droht

Als Wissenschaftlerin kennt Schierenbeck die Klimaproblematik schon lange: „Dass der Ausstoß von CO 2 zur Klimakrise führen wird, ist ja Wissen, das schon seit den 1990er-Jahren bekannt ist.“ Die Krise sei mittlerweile erreicht. „Wenn wir die Auswirkungen nicht so gering wie möglich halten, droht die Katastrophe“, mahnt Schierenbeck. Die Erderwärmung müsse daher begrenzt und der CO 2 -Austoß reduziert werden.

Drei Säulen der Klimapolitik

Die Professorin nennt drei Säulen, auf denen eine erfolgreiche Klimapolitik stehen könnte: die Nutzung erneuerbarer Energien, den effizienteren Umgang mit Energie und die Änderung unserer Lebensstile. „Wir müssen davon wegkommen, Jahr für Jahr immer mehr zu wollen und mehr zu verbrauchen“, sagt Schierenbeck. Wind- und Solarenergie seien am günstigsten und würden in vielen Ländern ein „rasantes Wachstum hinlegen“ – aber leider nicht in Deutschland. Schierenbeck kritisiert die politischen Rahmenbedingungen: „Bei der Windenergie sind die katastrophal: Anlagen werden beklagt und die Ausschreibung von Vergütungen schreckt Projektierer ab.“ Die Professorin fordert zudem verbindliche Vorgaben für alle Landkreise, was die Ausweisung von Flächen für Windenergie angeht. Auch die Rahmenbedingungen bei der Solarenergie seien nicht optimal, die bürokratischen Hürden seien zu hoch. Als Beispiel nennt Schierenbeck das Mieterstromgesetz: „Es behandelt Vermieter in einem Mehrfamilienhaus, die ihren Mietern Solarstrom aus einer Anlage auf dem Hausdach verkaufen, so wie Energieversorgungsunternehmen.“

Energie im Moment zu billig

Die Professorin verweist zudem auf Veränderungen im Strommarkt. Früher habe es nur wenige große Anbieter gegeben. Heute gebe es viele Klein- und Kleinstproduzenten von Strom. „Die Digitalisierung kann helfen, das Verhältnis zwischen Erzeuger- und Verbraucherseite zu regeln, zu steuern und zu optimieren.“ Auch in Sachen Effizienz sieht Schierenbeck noch große Potenziale, gerade in der Wirtschaft. „Doch die werden erst dann genutzt werden, wenn es sich für die einzelnen Unternehmen betriebswirtschaftlich rechnet“, sagt Schierenbeck. Dafür sei aber Energie, zumindest Gas, im Moment zu billig.

Emsland kann Modellregion werden

Das Emsland kann für Schierenbeck zu einer Modellregion in Sachen Energie werden. „Es gibt hier eine starke Wirtschaft, auch in Sachen Energie. Da sind unheimliche Kompetenzen auf der energiewirtschaftlichen Seite vorhanden“, erklärt die Professorin. Die emsländische Wirtschaft sei zudem sehr offen gegenüber der Hochschule. Im November starte das auf drei Jahre angelegte Forschungsprojekt „Regio PLUS“ am Campus Lingen, das Energieszenarien für das Emsland entwirft. Gefördert werde dieses aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und durch das Land Niedersachsen.

Kindercampus mit Prof. Anne Schierenbeck Energieversorgung der Zukunft Was ist eigentlich Energie und wo kommt sie her? Bei dieser Kindercampus-Vorlesung der Hochschule Osnabrück erklärt Prof. Anne Schierenbeck am Mittwoch, 13. November, wie Menschen mit Energie versorgt werden und warum der Strom zukünftig aus Windenergie- und Solaranlagen kommt. Zudem geht sie gemeinsam mit den neun- bis zwölfjährigen Kindern den Fragen nach, wie viel Energie überhaupt benötigt wird und wo sie am besten eingespart werden kann. Eltern können ihre Kinder begleiten und die Vorlesung in einem Nebenraum auf Leinwand live mitverfolgen. Die Veranstaltung beginnt um 16.15 Uhr im Hörsaal KD 0201 in der Kaiserstraße 10c in Lingen. Die Anmeldung der Kinder ist über die Website www.kindercampus-lingen.de oder unter Tel. 0591 80098-250 bei Maren Niehaus kostenfrei möglich. Die maximal 160 Plätze werden nach der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben.