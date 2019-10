Aral-Tankstelle an der Rheiner Straße in Lingen überfallen CC-Editor öffnen

Lingen. Zwei Männer haben in der Nacht zu Mittwoch die Aral-Tankstelle an der Rheiner Straße in Lingen überfallen. Der dortige Angestellte wurde mit Schlagstöcken bedroht.