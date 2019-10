Lingen. Sechs Tage, bevor ein 26-jähriger Marokkaner in sein Heimatland abgeschoben wird, hat das Amtsgericht Lingen den mehrfach vorbestraften Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung und unter Einbeziehung eines vorangegangenen Urteils zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt.

Ein weiteres gegen ihn gerichtetes Verfahren wegen gemeinschaftlicher sexueller Belästigung wurde mit Zustimmung der Geschädigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt –mit Blick auf eine bereits erfolgte rechtskräftige Verurteilung und dem untergeordneten Tatbeitrag des 26-jährigen.



Der Angeklagte sitzt derzeit eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten ab, die das Landgericht Münster wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Erpressung sowie wegen Beleidigung gegen ihn verhängt hatte. Dieses Urteil wurde jetzt in Lingen miteinbezogen und die Gesamtstrafe um zwei weitere Monate erhöht.

Zuvor hat der 26-jährige den Tatvorwurf der ihm aktuell zur Last gelegten Körperverletzung eingeräumt, somit konnte auf die Anhörung von zehn geladenen Zeugen verzichtet werden. Im Juli 2018 hat er gegen 6 Uhr morgens vor der Diskothek Joker in Lingen einem damals 21-jährigen Mann ohne Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte, der vor Gericht als Nebenkläger auftrat, erlitt durch den Schlag eine Nasenbeinfraktur, einen Bruch des Augenhöhlenbodens sowie eine Stirnhöhlenvorderwandfraktur.

Der Angeklagte hatte vor dem Vorfall eigenen Angaben zufolge Alkohol und Drogen konsumiert, seine Anwältin betonte, er sei aufgrund des Rausches enthemmt gewesen. Vor etwa sechs Jahren hate der Marokkaner seine Heimat verlassen und war über Zwischenstationen in Spanien und Italien nach Deutschland gekommen. Seit seiner Einreise in die Bundesrepublik befand er sich mehr in Haft als in Freiheit.