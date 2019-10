Mit ausrangierten Handys etwas Gutes tun

Lingen . Es liegt auf der Hand, wie das Handy: Wenn wertvolle Rohstoffe, aus denen die Geräte bestehen, recycelt werden, müssen sie nicht unter umweltschädlichen und menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut werden. Das Gleiche gilt natürlich für die Wiederverwendung der Geräte.

Was also auf der Hand liegt, ist aber in der Praxis längst nicht selbstverständlich. Sonst würden nicht über 120 Millionen ausgediente Handys in bundesdeutschen Schubladen vor sich hingammeln. Das dürfte auch in vielen Haushalten im südlichen Emsland nicht anders sein.



Gut zu wissen also, dass noch Platz ist in der großen Box für gebrauchte Handys, die im Weltladen in Lingen steht. Und eine weitere wird sicher auch schnell zur Hand sein, wenn möglichst viele Bürger mitmachen und mal nach ihren alten Geräten schauen.

Übrigens nicht nur, weil es wichtig ist, mit Rohstoffen sorgsam umzugehen, nachhaltig zu handeln und nicht nur davon zu reden. Sondern weil es vor allem um Menschen geht, die unter erbärmlichen Bedingungen nach den Bodenschätzen graben, die für Handys unerlässlich sind. Ein Blick in die Schublade hilft also doppelt.