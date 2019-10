Die Beestener Schola mit Chorleiterin Gaby Jansen (Foto) tritt am 27. OKtober in Beestener und am 3. November in der Schepsdorfer Kirche auf. Foto: Beestener Schola

Beesten. Weit über Beesten hinaus ist die Beestener Schola unter Leitung von Gaby Jansen bekannt. Am Sonntag, 27. Oktober geben die grünen Krawattenträger um 17 Uhr in der St. Servatiuskirche in Beesten und am drauffolgenden Sonntag, 3.November um 17 Uhr in der St. Alexander Kirche Schepsdorf ein Konzert.