Lingen. Freiheit, ein großes Wort. Es hat schon viele Interpretationen aus unterschiedlichen Richtungen gefunden, immer auf der Suche nach individuellen Möglichkeiten jenseits der Spielräume gesellschaftlicher Anpassung. „Freiheit“ so hat die Lingener Künstlerin Inge Brand ihre Ausstellung im Theater an der Wilhelmshöhe genannt

Eine neugierige Besucherschar war der Einladung ins Foyer des Theaters gefolgt, um zu schauen, wie sich Freiheit wohl in der Bildersprache der Kunst ausdrückt. Freiheit als Unabhängigkeit von äußeren Zwängen, damit liebäugelt moderne Kunst schon seit mehr als hundert Jahren und auch Inge Brand hat malerische Wege erprobt, um zu neuem Selbstausdruck zu kommen.



Monika Schwegmann, Dezernentin für Kultur bei der Stadt Lingen, nahm in ihrer Begrüßung den Gedanken auf: „Sie, liebe Frau Brand, greifen ein hochaktuelles Thema auf, denn mitten im Zeitalter der Ökonomisierung und Digitalisierung aller Lebensbereiche zeigt sich bei vielen Menschen die Suche nach Selbstbestimmung und Freiheit.“ Bei Inge Brand drücke es sich durch künstlerische Suche seit über 40 Jahren in einem breit gefächerten Spiel der Techniken und Motive aus, die immer wieder durch Ausstellungen in den Diskussionsprozess mit den Betrachtern gebracht werden.

Ulla Haar, Kreistagsvorsitzende und langjährige Kennerin der Künstlerin und ihrer Arbeiten betonte in ihrer Laudatio die Herausforderung in der Kunst, dem Bekannten neue Perspektiven abzugewinnen und den Blick für das Doppelbödige und Erfahrungen für Grenzgänge zu öffnen. „Das Geheimnis der Freiheit ist Mut“ zitierte sie einen Titel eines Bildes „und die Erfahrungen der abgebildeten sportlichen Disziplinen können zugleich Raum oder Freiheit und zugleich Abgrenzung sein.“ Sie wünsche allen Gästen lebendige Spontanität und soviel Freiheit wie möglich, ganz so wie es die Bilder Inge Brands widerspiegeln.

Unter dem Titel „Du hast die freie Wahl“ finden sich als Beispiel von Spontanität 14 Arbeiten, die im Decalcomanieverfahren entstanden sind. Dünn aufgetragene Farben hat die Künstlerin mit geeigneten Trägern flachgedrückt und vorsichtig abgehoben. Dabei sind durch zufällige Verästelungen vielfältige Strukturen entstanden, die als Inspiration für die Formgewinnung von Tiergestalten dienten und durch Zeichnung konkretisiert wurden. Durch diese Freiheit der Form und Zufallsproduktion habe sie durch Wenden und Drehen des Blattes versucht eine Gestalt zu entdecken, sagt Inge Brand, eben einer Form eine neue Bedeutung zu geben.

Dem Thema „Freiheit“ sind auch eine Reihe von Bildern gewidmet, in der die feste Form eines roten Punktes eingebunden wird in die Bewegung filigran gezeichneter Räder, in beschwingte Tuschezeichnungen und freie Formen. „Es rauscht wie Freiheit, es riecht wie Welt“ wird eines frei nach Ringelnatz betitelt und inspiriert ebenfalls, unserem Leben durch Kunst immer etwas Freiheit zu geben, wenn sie von anderen Welten oder von dieser Welt anders erzählt.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 15. November.