Lingen. Neben einer Jubiläumsgala der Spielbühne Lingen gibt es an diesem Wochenende viel Musikalisches: Im Alten Schlachthof wird's richtig laut - denn dort spielen sechs Band am Samstag, Freitag mit leiseren Tönen Dry Dudes. In Emsbüren musiziert die Jugend, in Freren ist Scottish Folk zu hören, und in Lingen lässt der Kammerchor Emsland das Requiem von Maurice Duruflé erklingen. Und zum Stöbern laden ein Trödelmarkt sowie eine Spielzeugbörse in Lingen ein.

Zum 40-jährigen Bestehen der Spielbühne Lingen wird Samstag um 18 Uhr im Theater in einer großen Gala ein bunter Querschnitt aus verschiedenen Produktionen der letzten 40 Jahre gezeigt. Die Gala zeigt die Vielfalt und die Leistungsfähigkeit einer Amateurtheatergruppe, die sich mit Herzblut und ehrenamtlichem Engagement dem Theaterspiel widmet. Der Eintritt kostet 18 Euro, erm. 12 Euro.



Requiem von Maurice Duruflé

Der Kammerchor Emsland lässt mit der klangreichen Orgel am Sonntag um 20 Uhr in der St.-Bonifatius Kirche das " Requiem" von Maurice Duruflé erklingen. Das im Jahre 1947 uraufgeführte Werk zählt heute zu Recht zu den bedeutendsten Chorwerken des 20. Jahrhunderts. Die Solopartien werden von Anna Kristina Naechster (Sopran) und Manfred Bittner (Bass) übernommen. Eintritt 17 Euro, Kinder, Schüler und Studenten 8,50 Euro.

Songs über das Leben und die Liebe

Im Alten Schlachthof Lingen steht das Duo Dry Dudes Freitag um 20 Uhr auf der Bühne. Erwin Holm und Patrick Schütte erzählen in 12 verträumten Songs zwölf neue Geschichten zwischen Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft und Nostalgie.



Sechs Band auf einer Bühne

Samstag geht die Konzertreihe der Lingener Musikerinitiative EMILI in die zweite Runde. Wenn am Samstag um 19.30 Uhr die Türen des Alten Schlachthofes in Lingen geöffnet werden, dürfen sich die Besucher auf sechs fantastische Bands freuen: Klabusterbernd, Out of Basement, Triton, Tennessee River, Gefüllt mit Sand und Screaming for Redemption. Eintrittspreis 3 Euro (Abendkasse).

Jugend musiziert

Im Rahmen der Emsbürener Musiktage gibt es Freitag um 18 Uhr ein Jugendkonzert in der Liudger Realschule zu hören.

Scottish Folk

Scottish Folk mit Johnston & Gordon and Friends präsentiert der Kulturkreis Impulse Freitag um 20 Uhr in der Alten Molkerei Freren. In ihrem Programm wechseln sie schnell vom Ernsten ins Bizarren. Der Eintritt kostet 10 Euro, erm. 8 Euro.

Insekten in der Dunkelheit

Zu einer spannenden Führung für die ganze Familie durch die aktuelle Insektenausstellung bei Dunkelheit lädt das Emslandmuseum am Freitag um 19.30 Uhr ein. Die Tierpflegerinnen des Museums erläutern bei dem Rundgang, wie Insekten sich bei Dunkelheit orientieren und warum manche auch ohne Licht sehen können. Eintritt 5 Euro.

Spielzeug und Schallplatten

In den Emslandhallen findet Sonntag von 10 bis 16 Uhr ein Modell- und Spielzeugmarkt statt. Ein großes Probegleis mit den verschiedensten Spurbreiten ist auch vorhanden. Auf dem können die gekauften Modelleisenbahnen sowohl analog als auch digital auf Funktionalität überprüft werden. Eintritt 4,50 Euro, Kinder in Begleitung ihrer Eltern bis 14 Jahre frei. Ebenfalls in den Emslandhallen bieten über 40 Aussteller aus dem In- und Ausland Sonntag vom 10 bis 17 Uhr bei einer CD- und Schallplattenbörse Tonträgern aller Musikrichtungen an. Eintritt 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

Trödelmarkt

Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr findet in der Halle IV an der Kaiserstraße ein großer Trödelmarkt statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Weinprobe und Kunst

Wein, Flammkuchen und Kunst auf dem Wöhlehof Spelle genießen können Interessierte am Samstag. Von 16 bis 21 Uhr präsentiert ein Weingut den neuen Weinjahrgang, Winzersekte und Rheinhessen-Spezialitäten. Gleichzeitig kann die Kunstausstellung „Lyrik und Fotos“ von Monika Niesert besichtigt werden. Der Eintritt zum Weinevent ist frei.

Herbstkirmes

In Nordhorn findet von Freitag bis zum kommenden Dienstag die Herbstkirmes auf dem Neumarkt statt mit einer großen Auswahl an Fahrgeschäften.

Tenöre singen in der Kirche

In der Alten Kirche am Markt in Nordhorn treten Freitag um 19.30 Uhr die Tenöre4You auf - eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen.

Ausstellungen

In der Lingener Kunsthalle läuft die Ausstellung "Endnote, ping" von Ian Kiaer. Ausgangspunkt für seine Kunst sind meist utopische Ansätze aus Architektur, Literatur, Philosophie und Kunst.

Im Emslandmuseum ist noch bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten" zu sehen. Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

Im Foyer des Theaters stellt Inge Brand ihre Bilder aus (bis 15. November).

"Im Spiel der Gegensätze": Bilder von Erika Bothorn sind bis zum 31. März 2020 im Psychologischen Beratungszentrum in Lingen zu sehen.



Im Rahmen der Emsbürener Musiktage kann die Ausstellung "Farbträume" mit Werken von Heidemarie Albers in der Liudger Realschule Emsbüren betrachtet werden.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren besucht werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.