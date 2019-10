Deshalb sammelt der Weltladen in Lingen alte Handys CC-Editor öffnen

Handys spenden und dabei Gutes tun: Dazu rufen Susanne Krüger und Barbara Ecke (von links) vom Weltladen in Lingen auf. Foto: Thomas Pertz

Lingen. Die große Box im Weltladen in Lingen ist mit ausgedienten Handys bereits gut gefüllt. Aber Platz genug für weitere Altgeräte ist noch da - und damit Gelegenheit, ganz konkret Not zu lindern, im Kongo zum Beispiel. Wie das funktioniert, erläuterte Barbara Ecke, Mitarbeiterin im Weltladen, in einem Gespräch mit der Redaktion.