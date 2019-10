Lingen . Die Lingener Bonifatiuskirche ist der ideale Ort für dieses Konzert. Nach einer langen Probenphase singt der Kammerchor Emsland am Sonntag, 27. Oktober, um 20 Uhr das selten aufgeführte "Requiem" von Maurice Duruflé. Es gibt noch Karten für diesen außergewöhnlichen Kulturgenuss.

Balthasar Baumgartner ist beeindruckt von der Kombination der Klänge seines Kammerchores und der symphonischen Fischer & Krämer-Orgel. Die erste Probe im Kirchenraum war vielversprechend. "Mit den Klangeindrücken bin ich anschließend noch einmal komplett durch das Requiem gegangen und habe einige Registrierungen dynamisch angepasst", so der Lingener Regionalkantor. Und das ist ihm wirklich gelungen. Satt und weich liegt seine Orgelbegleitung unter den einmaligen Harmonien des französischen Komponisten, dessen romantische Werke das Herbstkonzert des Kammerchores prägen, einem der feinsten vokalen Klangkörper der Region.



Es erklingen a cappella die "Quatre Motets sur les thèmes grégoriens" op. 10, an der Orgel "Prélude et Fugue sur le nom d`Alain" op. 7 und das "Requiem" op. 9.

Das im Jahre 1947 uraufgeführte Werk von Maurice Duruflé zählt heute zu Recht zur bedeutendsten Chorliteratur des 20. Jahrhunderts. Die gregorianischen Melodien sind darin verwoben zu einem differenzierten Gesamtkunstwerk. Vielleicht ist die Fassung mit Orgelbegleitung noch schöner und adäquater als die Orchesterfassung, zumal an dieser Orgel und mit diesem Organisten.

Viele Komponisten haben den Text der traditionellen lateinischen Totenmesse vertont und dabei unterschiedlichen Aspekten von Tod und Auferstehung Ausdruck verliehen. Durch seine Textauswahl, vor allem aber durch seine Klangsprache zeichnet Maurice Duruflé ein friedvolles Bild des Todes und lässt die Zuhörer die Idee eines trostvollen Himmelreichs als Horizont des Lebens erahnen. So verzichtete er beispielsweise auf die Vertonung des „Dies irae“, in dem vom himmlischen Strafgericht und Höllenqualen die Rede ist. Vielmehr schuf er mit dem zentralen Satz „Pie Jesu“ ein Stück Musik, in dem er den Tod als eine willkommene Befreiung und ein positives Streben nach einer anderen Welt erscheinen lässt. Dabei kombinierte Duruflé klanggewaltige wie auch einstimmige und intime Chorpartien mit ausdrucksstarken Solopartien und gezielt eingesetzten, farbenreichen Orgelklängen.

Die Solopartien werden von Anna Kristina Naechster (Sopran) und Manfred Bittner (Bass) übernommen. Die Chorleitung hat Frauke Schwind, die zusammen mit Baumgartner den Kammerchor Emsland 2013 in einer gemeinsamen Initiative als Forum für ambitionierte Sängerinnen und Sänger der Region gegründet hat.

Tickets Tickets zum Preis von 17 Euro (ermäßigt 8,50 Euro) sind erhältlich im Vorverkauf bei Lingen Wirtschaft und Touristik (LWT) und an der Abendkasse. Wer ein Kombi-Ticket für die beiden Konzerte des Kammerchores Emsland "Requiem" von Duruflé am 27. Oktober und des St.-Bonifatius-Chores "Elias" von Mendelssohn-Bartholdy am 17. November kauft, erhält einen Preisnachlass von 25 Prozent