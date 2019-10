Lingen. Zu einer spannenden Familienführung durch die aktuelle Insektenausstellung bei Dunkelheit lädt das Emslandmuseum am Freitag 25. Oktober, um 19.30 Uhr ein.

Die größtenteils nachaktiven Tiere in dreißig Terrarien werden erst im Schutze der Dunkelheit richtig lebendig. Sie kommen aus ihren Verstecken hervor blicken neugierig in den Kegelschein der Taschenlampen ihrer Besucher, die das Leben der Insekten hier Auge in Auge entdecken können.



Alle Insekten in der Ausstellung werden nach Angaben des Emslandmuseums artgerecht in naturnah gestalteten Terrarien präsentiert. Dazu gehört auch der regelmäßig Wechsel von Tageslicht und Dunkelheit. Weil aber die meisten Insekten nachtaktiv sind, wird ein Museumsbesuch bei Dunkelheit zu einem echten Erlebnis. Stab- und Gespensterschrecken, die sich tagsüber gut getarnt zwischen Blättern und Ästen verbergen, wagen sich nun aus ihren Verstecken heraus und gehen auf Wanderschaft. Spinnen und Skorpione verlassen ihre Höhlen, um ihr Terrarium zu erkunden und Beute zu suchen. Auch die friedliche Landkrabbe Pauline freut sich über den abendlichen Besuch an ihrem Schwimmbecken.

Die Tierpflegerinnen des Museums erläutern bei dem Rundgang, wie Insekten sich bei Dunkelheit orientieren und warum manche auch ohne Licht sehen können. Tasten und Hören sind für Insekten ebenso wichtig. Und das gilt an diesem Abend auch für die Besucher im nächtlichen Museum. Bei einem Experiment gilt es, den Tastsinn zu erproben und am Ende wird es auch noch kreativ, damit jeder Teilnehmer ein kleines Andenken an die Insektenausstellung mit ins Bett nehmen kann.

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung erforderlich (Tel. 0591 47601). Der Eintritt beträgt 5 Euro (inklusive Materialkosten), Start des 90-minütigen Programms ist um 19.30 Uhr am Museumseingang in der Burgstraße.