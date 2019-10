Dreihdanzers tanzen seit 25 Jahren in der Hedonklinik Lingen CC-Editor öffnen

Der Tag ihres ersten Auftritts der Dreihdanzers in der Hedon Klinik in Lingen jährte sich zum 25. Mal.Foto: Thomas Keuter

Lingen. Ein besonderes Jubiläum konnte in diesen Tagen der Volkstanzverein „De Dreihdanzers ut Lingen“ begehen. Der Tag ihres ersten Auftritts in der Hedon Klinik in Lingen jährte sich zum 25. Mal.