Lingen. Der ehemalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters hat beim siebten Bürgerempfang im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene das Ehrenamt als unverzichtbar bezeichnet. Millionen Menschen würden sich an den verschiedensten Stellen und in unterschiedlichen Vereinen, Verbänden, Städten und im Gemeinwesen ehrenamtlich engagieren.

„Das freiwillige Engagement, für Andere, die Allgemeinheit da zu sein, ist so etwas wie der Gradmesser für die moralische Temperatur in einer Gesellschaft“, zitierte er den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Das Ehrenamt entscheide über Wärme und Kälte einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht. Aufwiegen könne man das Ehrenamt nicht. Es sei zukünftig in einer sich tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen nötiger denn je.

Seiters skizzierte die familiären Entwicklungen, den Anstieg der pflegebedürftigen Personen, die neben professioneller auch auf nachbarschaftliche Hilfe angewiesen seien. Es sei eine erhebliche Zahl der Hilfsbereitschaft festzustellen. Trotz der Individualisierung und möglichen Vereinsamung würden jährlich bis zu 2000 neue Sportvereine gegründet. Die Herausforderungen in den nächsten 25 Jahren würden aufgrund des demografischen Wandels steigen, da die Zahl der über 65 Jährigen überproportional ansteige. Annähernd 3 Millionen zu pflegenden Personen gäbe es bereits im kommenden Jahr. Unverzichtbar sei somit das Ehrenamt im Inland und Ausland. Wichtig sei es für Staat und Gesellschaft „und dem Einzelnen gibt es auch sehr viel Erfüllung, Gutes zu tun“, so der DRK-Ehrenpräsident.

Der Bundestagsabgeordnete Jens Beeck (FDP) referierte über die Frage „Demokratie in der Krise?“ und ging unter anderem auf die bilateralen sowie multilateralen Verflechtungen und Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland in der NATO, der Welthandelsorganisation WTO in einer globalisierten Welt näher ein. Den Wertekanon des Grundgesetzes nahm er zum Maßstab in der Innen- und Außenpolitik. Menschrechtskonventionen sehe er in drei Osteuropäischen Staaten nicht mehr gegeben.

Politik und Gesellschaft ständen vor Herausforderungen und „drastischen Umbrüchen“, die unter anderem den Wettbewerb, die Berufs- und Arbeitswelt betreffe. „Da kommt was auf uns zu“, formulierte der Politiker. Medien als „fünfte Gewalt“ würden heute verkürzt berichten und unter dem Aspekt „Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“ für geringere Transparenz der Informationen sorgen. Politik bedeute Kompromissfindung, jedoch seien es heute oft „faule Kompromisse“. Manche Politikfelder seien nicht mehr am Ausgleich orientiert, sondern würden polarisiert. Sein Appell „wachsam bleiben“ stimmte nachdenklich, „denn was in 70 Jahren aufgebaut wurde, ist eine fortzuführende Aufgabe für alle.“