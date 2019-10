Lingen. Ein 71-jähriger Pedelecfahrer ist bei einem Unfall in Lingen schwer verletzt worden.

Der Unfall passierte am Freitagmorgen auf dem Willy-Brandt-Ring in Lingen. Das teilt die Polizei am Samstag mit. Demnach war der 71-Jährige mit seinem Pedelec in Richtung Haselünner Straße unterwegs, als er ohne anzuhalten die Fahrbahn überquerte. Dabei übersah er ein von hinten kommendes Auto. Der 80-jährige Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Pedelcfahrer stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.