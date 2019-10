Musizieren gerne gemeinsam und laden Interessierte ab dem 24. Oktober zum gemeinsamen Singen und Musizieren in der Johannesgemeinde ein (v.l.): Kirchenmusikerin Katrin Hopmann, Kirchenvorstandsmitglied Ilona Lück sowie die Pastorinnen Helen Treutler und Orsolya Schütte-Gál. Foto: Carsten van Bevern

Lingen. Spaß an Musik und Spaß an Gesellschaft. Mehr muss man beim Projekt "freie Töne" der Johannesgemeinde nicht mitbringen. Gemeinsam sollen dort unter professioneller Begleitung mit viel Rhythmus und Groove moderne Kirchenlieder zum Klingen gebracht werden, Start ist am 24. Oktober.