Engagement sichert in Zukunft schöne Erinnerungen

Lingen. Die Rettung der Baccumer Mühle in Lingen wird viele Menschen freuen, die mit dieser wohlige Erinnerungen verbinden. Auch für heutige Kinder und Jugendliche ist der Erhalt des Jugendfreizeitheims eine gute Nachricht. Zu verdanken ist diese der Tatkraft eines erfolgreichen Unternehmers, der gesellschaftliche Verantwortung erkannt und auch wahrgenommen hat: Siegfried Zech.

