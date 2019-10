Der Rückbau des 1985 außer Betrieb genommenen Kernkraftwerkes Lingen geht voran. Foto: Sven Lampe

Lingen. Kraftwerksbetreiber RWE Nuclear baut derzeit an drei Standorten ehemalige Atomkraftwerke zurück. dazu zählt unter anderem das 1985 außer Betrieb genommene Kernkraftwerk in Lingen. Jetzt hat RWE Nuclear die Aufträge für die nächsten Großprojekte an den drei Standorten vergeben.