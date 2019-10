Weitere Hotel-Sterne sind gut für die Stadt Lingen

So sieht der Masterplan des Münsteraner Architekturbüros Bolles + Wilson für den Alten Hafen in Lingen aus. Grafik: Bolles + Wilson

Lingen. Wenn künftig vier Hotelsterne mit zusätzlichem Service am Alten Hafen in Lingen glänzen, dokumentiert dies die Anziehungskraft, die das Areal an der Lindenstraße inzwischen auf Investoren ausübt.