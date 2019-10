Lingen . In der nächsten Woche beginnen die Wartungsarbeiten bei der BP Lingen. Darauf weist die Raffinerie in einer Mitteilung hin.

Die Reinigungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich einer Teilanlage der Raffinerie beginnen am 21. Oktober und sollen am 30. November enden. Aufgrund dieser Arbeiten kann es in dem Zeitraum zu erhöhten Fackelaktivitäten und Geräuschemissionen kommen, teilte die Raffinerie mit.

Bereits im Vorfeld wurden sämtliche Arbeiten so geplant, dass Auswirkungen auf die Nachbarschaft möglichst vermieden werden. Zu 100 Prozent ist dies aber nicht immer möglich. Bedingt durch das An- und Abfahren der Anlagen können anfallende Gase aus dem Anlagenverbund nicht im vollen Umfang weiterverarbeitet werden und werden deshalb nach Angaben der Raffinerie kontrolliert und gefahrlos über die Fackel verbrannt.

Fackeln sind wichtige Sicherheitseinrichtungen in Raffinerien und dienen dem zuverlässigen Betrieb der Raffinerie-Anlagen. Die Raffinerie sei bemüht, mögliche Beeinträchtigungen der Nachbarschaft auf ein absolutes Minimum zu beschränken. hieß es. Bei Anfragen oder Beschwerden bittet das Unternehmen, sich unter der durchgehend besetzten Telefonnummer 0591-611-2777 zu melden.