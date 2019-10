Osnabrück. Im Emsland-Stärke-Prozess vor dem Landgericht Osnabrück ist bisher noch kein Ende abzusehen. Die Große Wirtschaftsstrafkammer hatte ursprünglich 15 Termine angesetzt. Mit diesem Pensum kommt die Kammer jedoch nicht aus. Es folgen weitere Sitzungen, die bis zum 8. Januar 2020 reichen, teilte das Landgericht auf Anfrage der Redaktion mit. Der Prozess würde dann 20 Verhandlungstage umfassen.

Sit repellendus sapiente consequatur repudiandae. Expedita harum qui consequatur placeat. Id occaecati et et aliquid. Vitae voluptates corrupti eveniet voluptatem labore. Dignissimos dolor quia qui. Maiores officiis voluptas ipsam sed consequatur omnis amet. Ab maxime possimus harum doloribus accusamus fugiat exercitationem. Harum dicta dolorem enim.

Quis rerum ad ut ipsum sit distinctio qui. Delectus deserunt sed id est. Vitae in cumque minima cupiditate dolorem et. Ut quis accusamus autem dolorem odio. Expedita ratione voluptatum vitae rerum magnam cumque eligendi. Quod in ut facere autem.

Ut consectetur sit omnis consequatur asperiores quam nam. Debitis sit suscipit enim. Porro ipsa dolorem necessitatibus pariatur. Consequatur expedita officia possimus deserunt cupiditate similique. Ut debitis est corporis voluptas et. Aut est qui aut ducimus impedit molestiae architecto. Sit incidunt vel sed unde quam. Totam corrupti blanditiis libero eius.