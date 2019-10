In Lingen-Holthausen steht eine neue LTE-Station CC-Editor öffnen

In Lingen-Holthausen steht jetzt eine LTE-Station des Netzbetreibers Vodafone. Symbolf: Friso Gentsch/dpa

Lingen. Der Mobilfunk-Netzbetreiber Vodafone hat jetzt eine LTE-Station in Lingen-Holthausen in Betrieb genommen. LTE ermöglicht Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs.