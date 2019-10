Lingen. Hat ein 30-Jähriger die von ihm erworbenen Drogen selbst konsumiert oder an teilweise minderjährige Abnehmer verkauft? Diese Frage konnte beim Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Lingen nicht abschließend geklärt werden. Zeugen waren nicht erschienen und der Angeklagte räumte Gedächtnislücken ein.

Nachdem ein 80-jähriger aufmerksamer Zeuge hatte in der Nähe der Trinitatiskirche in Lingen wiederholt kurze Zusammentreffen von Jugendlichen mit einem ihm unbekannten Mann bemerkt. Schließlich hatte er direkt aus seinem Fenster heraus beobachtet, wie ein Geldschein gegen Marihuana den Besitzer wechselte und die Polizei informiert. Jetzt muss sich ein 30-jähriger Mann wegen zwölf-fachen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit Abgabe von Drogen an Minderjährige sowie in einem weiteren Fall wegen Abgabe von Marihuana an eine Person unter 18 Jahren vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Lingen verantworten.



Im Mai 2018 traf die Polizei den Angeklagten nach dem Hinweis des Zeugen zusammen mit zwei Jugendlichen im Umfeld der Trinitatiskirche an. Der 30-jährige konnte jedoch zunächst flüchten. In einem von ihm zurückgelassenen Rucksack wurde in einzelne Konsumeinheiten verpacktes Marihuana gefunden, einer der beiden Jugendlichen räumte ein, zuvor vom Angeklagten ein Gramm Marihuana für zehn Euro erworben zu haben. Der Angeklagte selbst war nach diesem Vorfall untergetaucht, erst im Mai dieses Jahres wurde er festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Laut Anklagschrift soll der 30-jährige wöchentlich jeweils 100 Gramm Marihuana zum Grammpreis von 5,50 Euro zum gewinnbringenden Weiterverkauf von einem bereits verurteilten Drogendealer erworben haben. Der hatte die Weichdrogen wiederum von einem niederländischen Händler, der mittlerweile rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Dem Angeklagten wird weiter vorgeworfen, Marihuana zu einem Grammpreis von jeweils zehn Euro an verschiedene Minderjährige im Alter zwischen 14 und 17 Jahren verkauft zu haben.

Der 30-jährige räumte vor Gericht zwar ein, Marihuana erworben zu haben, allerdings sei dies überwiegend zum Eigenkonsum bestimmt gewesen. Es könne sein, dass er gelegentlich auch ein paar Gramm verkauft habe, allerdings könne er sich aufgrund seines eigenen Drogenkonsums nicht genau erinnern, an wen. Auch über das Alter seiner Abnehmer habe er nichts Genaueres gewusst.

Drei Zeugen waren trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zur Aussage erschienen. Gegen sie verhängte das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft jeweils ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro ersatzweise drei Tage Ordnungshaft. Das Strafverfahren wird fortgesetzt.