Lingen. Im Kernkraftwerk Emsland (KKE) in Lingen ist bei einer regelmäßigen Prüfung der elektrischen Gleichstromversorgung ein unerwartetes Betriebsverhalten festgestellt worden. Das hat der Betreiber RWE mitgeteilt.

Ein Gleichrichterpaar schaltete sich den Angaben zufolge unvorhergesehen ab, konnte aber sofort wieder in Betrieb genommen werden. Mehrere Prüfungen danach zeigten stets ein einwandfreies Verhalten und es konnte kein Fehler festgestellt werden, teilt der Kraftwerksbetereiber mit.

Bei weiteren Untersuchungen seien an den betroffenen Gleichrichtern Störimpulse in der internen Stromversorgung diagnostiziert worden, die sporadisch Einfluss auf die zuverlässige Schaltung nehmen könnten. Die Quelle der Störimpulse wurde gefunden und beseitigt. Eine Überprüfung aller Gleichrichter hat ergeben, dass auch an einem weiteren Gleichrichterpaar eine Quelle für Störimpulse vorlag. Da der Fehler an mehreren Gleichrichtern festgestellt und behoben wurde, besteht Meldepflicht.

Gleichrichter sind elektrische Komponenten, die unter anderem für die elektrische Versorgung von leittechnischen Einrichtungen benötigt werden. Bei einer Betriebsunterbrechung des Gleichrichters wird die Stromversorgung mittels Batterieanlagen unterbrechungslos aufrechterhalten. Somit kam es auslegungsgemäß zu keinen weiteren Auswirkungen.

Das Vorkommnis wurde gemäß den deutschen Meldekriterien in die Kategorie N (Normal) eingestuft und dem niedersächsischen Umweltministerium als Aufsichtsbehörde fristgerecht gemeldet. Nach der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen (INES) ist es der Stufe 0 (unterhalb der Skala = keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung) zuzuordnen. Eine Gefährdung des Personals, der Umgebung oder der Anlage lag zu keiner Zeit vor, heißt es seitens RWE.