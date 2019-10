Lingen. Wenn der Rat der Stadt Lingen am 24. Oktober das nächste mal zusammentritt, könnte die Sitzung länger dauern: Insgesamt 19 Punkte stehen auf der Tagesordnung. Es geht unter anderem um Flächenverbrauch und Baugebiete, Natur- und Klimaschutz sowie um Verkehrsthemen.

Vertreter der NBank werden den "Wohnungsmarktbericht 2019" vorstellen. Darin geht es auch um die Perspektiven des niedersächsischen Wohnungsmarktes bis 2040. Ein Vertreter des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) wird eine kürzlich veröffentlichte Studie zum Flächenverbrauch in Deutschland vorstellen. Auf Antrag der CDU wird sich der Rat mit den Vergaberichtlinien der städtischen Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) beschäftigen. Die CDU möchte, dass die Verwaltung diese dahingehend überarbeitet, damit bei der Vergabe von Baugrundstücken Bewohner eines Orts- oder Stadtteils besser berücksichtigt werden. Zudem soll der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 126 Baugebiet "Am Telgenkamp" gefasst werden.

Lastenfahrräder und Kurzzeitparkplätze

Die Bürgernahen haben beantragt, die Förderung für den Kauf von Lastenfahrrädern bis zum Jahresende fortzusetzen und fordern, hierfür zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen, da die zur Verfügung stehenden 20.000 Euro fast ausgeschöpft seien.Auch ein Antrag der SPD befasst sich mit dem Thema Verkehr: Die Sozialdemokraten möchten in der Poststraße und der davon abgehenden Stichstraße zum Lookentor die Umwandlung der städtischen Parkplätze in Kurzzeitparkplätze. Dort soll nach dem Motto "Kiss & Go" für 15 Minuten kostenloses Parken möglich sein. Außerdem sollen Bodenmarkierungen verhinbdern, dass Grundstückszufahrten in der Stichstraße zugeparkt werden.

Maßnahmen zum Umweltschutz

Ebenfalls von den Sozialdemokraten kommt ein Antrag, der fordert, vor Mäharbeiten auf öffentlichen Grundstücken den dort liegenden Müll aufzusammeln. Dadurch soll vermieden werden, dass der zerkleinerte Müll Umwelt und Tiere gefährdet. Konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz beinhaltet ein Antrag der Grünen: Sie fordern, die Dächer aller städtischen Gebäude dahingehend zu prüfen, welche für Fotovoltaikanlagen geeignet sind. Außerdem schlagen die Grünen vor, dass die Stadt innerhalb der nächsten drei Jahre 60.000 neue Bäume pflanzen soll.

Einwohnerfragestunde vorgesehen

Weitere Tagesordnungspunkte sind die Aufhebung der Bürgermeister-Stiftung, die Übernahme der Aufgaben des Realverbandes "Kirchspielsmarkengemeinde", die Umbesetzung zweier Ausschüsse, ein Antrag zur Aktion Seebrücke und der Jahresabschluss 2018 des städtischen Haushaltes. Auch eine Einwohnerfragestunde ist bei der um 16 Uhr im neuen Rathaus beginnenden Sitzung vorgesehen.