Lingen. Erst Berlin, dann New York: Weil es beim bundesweiten Schülerwettbewerb "Jugend gründet" erfolgreich abgeschnitten hatten, wurde das Team der Schülerfirma "Grün und Clever GmbH" von den Berufsbildenden Schulen Lingen Wirtschaft (BBS) nun in die USA eingeladen - und dort stand nicht nur Sightseeing auf dem Programm.

Die fünf BBS-Schüler Lea Großmann, Felix Ströer, Christin Stover, Anneliese Bangert und Bennet Elfert schwärmten nach ihrer Reise in die USA. Mit ihrer Lehrerin Mariska Knappert hatten sie die Einladung als Belohnung für ihre erfolgreiche Teilnahme am bundesweiten Schülerwettbewerb "Jugend gründet" erhalten, weil sie für ihre nachhaltige Chemie-Geschäftsidee den Altana-Sonderpreis Chemie gewonnen hatten.



Überzeugt hatten die Schüler aus Lingen in Berlin mit ihrer Geschäftsidee für eine für die Gastronomie perfektionierte Mini-Biogasanlage. "Thomas" erzeugt Bio-Gas, „gutes grünes Gas“ aus dem grüner elektrischer Strom und Wärme gewonnen werden können. Zugleich wird im Prozess der Bio-Müll entsorgt.

Der Wettbewerb "Jugend gründet" Im Wettbewerbsjahr 2018/2019 wurden bei "Jugend gründet" 739 Businesspläne von der Jury bewertet. Rund 4000 Teilnehmer wurden registriert. "Jugend gründet" wird seit 2003 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und steht auf der Liste der von der Kultusministerkonferenz (KMK) empfohlenen Schülerwettbewerbe. Für Konzeption und Umsetzung des Wettbewerbs ist das Pforzheimer Steinbeis-Innovationszentrum verantwortlich. Förderer ist unter anderem die Altana AG, Hauptsponsor ist Porsche. Der Altana-Sonderpreis Chemie wurde zum fünften Mal als Anerkennung für eine innovative Chemie-Geschäftsidee im Wettbewerb "Jugend gründet" ausgelobt.

Diese "grüne Idee führte die Schüler nunmehr nach New York, wo nicht nur das Kennenlernen der beeindruckenden Metropole im Mittelpunkt stand. Denn am dritten Tag der viertägigen Reise besuchten sie nicht nur die Elite-Univeristät Yale, sondern auch einen der größten Forschungs- und Produktionsstandorte des Spezialchemiekonzerns Altana AG in Wallingford. Dort gab Alison Avery, Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs "BYK Additives & Instruments" einen Einblick ins Tagesgeschäft von Altana. Im Gegenzug stellen die Schülern ihren "Thomas" vor. Im Anschluss durften die Lingener den Standort besichtigen.