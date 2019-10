Dieter Rothlübbers, Heike Berding und Helmut Hodde freuen sich über die positive Bilanz des Motorradfahrerstammtisches. Foto: Verkehrswacht Lingen

Lingen. Die Polizei und Verkehrswacht laden seit zehn Jahren zum Motorradfahrerstammtisch in den Lingener Ortsteil Darme unter dem "Motorradfahren mit Spaß, aber sicher" auf den Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße ein. In diesem Jahr haben knapp 1000 motorradfahrende Damen und Herren daran teilgenommen. Das geht aus einem Bericht der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim (Pi) hervor.