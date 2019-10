Engagieren sich in ihren Booten für die gute Sache (von links): Pastor Thomas Burke, Marc Hildebrandt (LRG), Dr. Hartmut Görtz (Bonifatius Hospital), Dieter Schmeltzpfenning und Carla Botterschulte (LRG) undTina Scharrenbroich (Fonds für Krebskranke Lingen). Foto: Thomas Pertz

Lingen. Rund 90 Ruder-Teams gehen am Samstag ab 9 Uhr auf dem Dortmund-Ems Kanal in Lingen bei der ersten Benefizregatta "Rudern gegen Krebs" an den Start. Die Resonanz der Region ist überwältigend.