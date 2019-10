Lingen. Der Vorverkauf für das siebte von Round Table organisierte Benefizkonzert zugunsten des Kinderschutzbundes in Lingen und Meppen ist gestartet. Bei dem Konzert am Samstag, 11. Januar 2020, in der Lingener Emslandarena werden fünf Bands spielen.

Auftreten werden bei dem Konzert, das um 20 Uhr beginnt (Einlass ab 19 Uhr) Revoice, Dirty Fingers, NOBC, Hörbar und Acoustic Steel. Im Foyer der Emslandarena wird zudem DJ Berti auflegen. Durch das Konzert wird wie 2018 NDR1-Radio-Niedersachsen-Moderator Andreas Kuhnt führen. 2018 brachte die Benefizveranstaltung über 60.000 Euro ein, die je zur Hälfte an die Ortsverbände Lingen und Meppen des Deutschen Kinderschutzbundes geflossen sind.

Lingens Erster Stadtrat Stefan Altmeppen erwarb zum offiziellen Start des Vorverkaufs gleich zehn Karten. "Dafür finde ich im Familien- und Freundeskreis genügend Abnehmer", meinte Altmeppen. Eine Karte ist jedoch für ihn selbst. "Der Besuch des Konzerts ist für mich ein absolutes Muss und ein toller Termin", sagte der Erste Stadtrat. Er sei froh und begeistert über das Engagement. "Mein ganz großer Dank gilt schon jetzt allen Beteiligten: Round Table für die Organisation, den fünf Bands, die ebenso wie der DJ ohne Gage auftreten, und natürlich den rund 200 ehrenamtlichen Helfern, die das Konzert erst ermöglichen", erklärte Altmeppen. Er würde sich freuen, wenn das Ergebnis von 2018 jetzt noch einmal getoppt würde. "Es ist ganz wichtig, die Arbeit des Kinderschutzbundes zu unterstützen", betonte der Erste Stadtrat.

Altmeppen: Bürgerliches Engagement tragende Säule der Gesellschaft

Altmeppen betonte: "Ohne ehrenamtliches Engagement wäre ein Gemeinwesen wie unseres nicht möglich." Bürgerliches Engagement sei eine tragende Säule der Gesellschaft. Der Staat könne die Grundversorgung sicherstellen. "Mit solchen Aktionen wie dem Benefizkonzert ist dann mehr möglich", sagte Altmeppen. Er hob das ständige Engagement vieler bei ihrem ständigen Einsatz für das Gemeinwesen hervor: "Was das Ehrenamt in allen Bereichen leistet, könnte der Staat alleine gar nicht schaffen." Das Ehrenamt bereichere das Leben in der Gesellschaft. Altmeppen freut sich auf einen schönen Abend beim Benefizkonzert. "Denn leichter als mit dem Besuch des Benefizkonzertes kann man nichts Gutes für sich und andere tun", meinte der Erste Stadtrat.

Karten für das Benefizkonzert sind zum Preis von 14 Euro ab sofort bei den Emslandhallen, bei Volmer-Optik in Lingen (Am Markt), bei den Filialen von Stadtkiosk Julius Frilling in Lingen, Meppen, Nordhorn, Wietmarschen, Lünne und Freren sowie bei der Tourist Information Meppen (TIM) und Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) erhältlich. Online können Karten auf www.benefizkonzert-lingen.de bestellt werden. An der Abendkasse werden die Karten 17 Euro kosten.