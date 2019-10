Lingen. Über eine Spende von 6015 Euro freut sich der Förderverein der Aktion „Kimba kämpft für Kinder“, das Hilfsprojekt des Lions-Club Lingen Machurius.

Die Firma Volkmann GmbH, Am Hundesand 16, in Lingen feierte in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. „Wir hatten schon im Vorfeld unseren Gäste gesagt, dass wir statt Blumen und Präsenten um eine Spende für die Aktion „Kimba kämpft für Kinder“ bitten“, sagt Bernd Volkmann. In lockerer Atmosphäre wurde bei bestem Wetter mit Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten das Jubiläum gefeiert. Für die Bevölkerung veranstaltete man im August ein „Tag der offenen Tür“.

Zur Spendenübergabe trafen sich jetzt Gisela Hofschröer-Krümpel und Wilhelm Krümpel vom Lions-Club Lingen Machurius mit Bernd Volkmann. Ein selbst gestalteter Scheck über 6.015 Euro wechselte den Besitzer. „So weit ich mich erinnern kann, ist das mit die größte Einzelspende, die wir je erhalten haben“, dankte Wilhelm Krümpel. So könne man weiterhin Kindern und ihren Eltern, die in Not sind, schnell und unbürokratisch helfen.

Neben der hochwertigen Möbelproduktion betreibt die Firma Volkmann eine Trockenbau-, Brandschutz - und Malerabteilung. In den Jahren 2019/2020 sind weitere Investitionen in sechsstelliger Höhe für die Erweiterung des Maschinenparks und der Infrastruktur geplant.