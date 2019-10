Lingen. Einen gelungenen Verlauf nahm das Traditionsturnier der Badmintonabteilung des SuS Darme zugunsten der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Wie aus einem Bericht des Vereins hervorgeht, war die Sporthalle der Friedensschule an dem Tag Anlaufpunkt für zahlreiche Damen- und Herrendoppel aus ganz Norddeutschland. Da die eigentliche Schirmherrin Vanessa Gattung sich kurzfristig krankheitsbedingt abmelden musste, sprang Kreistagsabgeordneter Carsten Primke ein und eröffnete die 18. Auflage dieses Benefizturnieres.

Bei den Herren spielte sich das Doppel Luca Müller/Nils Rodefeld vom TV Metjendorf zum Sieg in der höchsten Klasse (A-Klasse). Im B-Feld war der FC Schüttorf 09 das Maß aller Dinge. Hier belegten die Grafschafter die ersten beiden Plätze. Nils Marklüver und Gianluca Schulte siegten im Finale vor ihren Vereinskameraden Maik Schultbur und Jens Vahl. Damit sicherten sich die Schüttorfer gleichzeitig auch den Sieg in der Vereinswertung der Herren. Die C-Klasse der Herren gewannen Lars Schraer und Lukas Hynek vom TuS Eintracht Rulle vor den Paarungen Diedrich/Sprick (SV Eintracht Oldenburg/TuS bad Rothenfelde) und Linnenbaum/Welchar vom TV Emsdetten. In der D-Klasse entschieden Roland Renzenbrink und Vladimir Neychev vom SFN Vechta die Konkurrenz für sich.

Das A-Feld gewannen bei den Damen Alke Hochwald und Ann-Kathrin Krol vom TV Metjendorf bzw. FC Schüttorf 09. Klarissa Timmel und Jane Buitendijk vom Gastgeber SuS Darme sicherten sich den Sieg in der C-Klasse. Die Konkurrenz der Hobbyspielerinnen (D-Klasse) gewannen Anja Hemmelgarn und Imke Schwarzbach. Die beiden Spielerinnen vom Hasberger BC holten sich mit ihren gesammelten Punkten gleichzeitig die Vereinswertung der Damen.