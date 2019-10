Die Welt von Insekten, Spinnen und Co. will das Emslandmuseum Schulkindern nahe bringen. Foto: Emslandmuseum

Lingen. Der Heimatverein Lingen lädt am Dienstag, 15. Oktober, Schulkinder von 15 bis ca. 16.30 Uhr in das Emslandmuseum ein. Hier läuft zur Zeit eine Ausstellung, die einen Einblick in die faszinierende Welt der Insekten und Spinnen bietet. In mehr als 30 Terrarien wird eine Vielzahl von Arten wie Stabschrecken, Vierhornkäfer, Tausendfüßer und Vogelspinnen in einer naturnah gestalteten Umgebung gezeigt.